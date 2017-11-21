«Сад Осьминога» объединил Моцарта и «Битлз»
В Пермском театре оперы и балета состоялась мировая премьера спектакля-концерта «Сад Осьминога». В основе спектакля 17 композиций академической музыки - произведения Моцарта, Шуберта, Бетховена. А когда заиграла песня Ринго Старра «Сад Осьминога» из 12-го альбома The Beatles в исполнении оперных артистов, а на сцене вырос осьминог, зрители начали аплодировать в такт музыке. Для «Сада Осьминога» оперные певцы освоили профессию кукольника, во время спектакля артисты управляли не только своим голосом, но и главными персонажами - животными.
Тимур и Анастасия Минаевы, зрители: "Так классно они пели! Мне больше всего понравился осьминог и рыбы, и пазл".
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