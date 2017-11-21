«Цветам жизни» рассказали о правах

В Перми прошел День правовой помощи детям. Дата приурочена ко Всемирному дню ребенка, который отмечается под эгидой ООН 20 ноября. Различные акции и открытые приемы прошли во всех территориях края. В частности в Перми на центральных улицах раздавали специальные брошюры, где доступным для ребенка языком написано, какие права он имеет и куда обращаться в случае кризисной ситуации.

Екатерина Осипова, консультант отдела по защите прав ребенка: "В первую очередь в образовательных организациях можно обратиться к педагогам, комиссии по делам несовершеннолетних. Все понимают, что дети пользуются интернетом и через соцсети дети могут найти странички и сайты организаций, куда можно обратиться, не выходя из дома".

Также прошли открытые уроки, приемы и лекции. Здесь ждали прежде всего детей-сирот и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, родителей с «особенными детьми», а также опекунов и тех, кто только собирается усыновить ребенка. Получить консультацию специалистов можно было в краевой администрации, Министерстве юстиций и Федеральной службе судебных приставов.