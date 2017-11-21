Ток-шоу «Закон игры»: что общего между футболом и театром?
На Пермской «Сцене-Молот» прошло первое в истории спортивно-театральное ток-шоу «Закон игры». Сюрприз здесь ждет и любителей театра и любителей спорта. На одной сцене встретились режиссер Владимир Гурфинкель и главный тренер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев.
Смысл прост – этих двоих людей объединяет игра. Одна проходит на футбольном поле, другая – в театре. Здесь пытаются ответить на вопрос, что общего между этими двумя, казалось бы, разными сферами жизни – спортивной и культурной. И судя по всему, какие-то соприкосновения есть.Встреча проходит в формате разговорного ток-шоу. Зрители задают свои вопросы. Например, один из них: что круче, выиграть Кубок России как тренер или Золотую маску как режиссер?
Закон игры в том, что нужно привлечь как можно больше зрителей на ту или иную игру, будь она актерская, или футбольная баталия. Поэтому здесь закон один – чем больше зрелища, тем больше зрителей. Соответственно, и на этот вопрос также пытались ответить Гаджи Гаджиев и Владимир Гурфинкель.
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