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«West Fest» приобщил пермяков к культуре Германии

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West Fest

Атмосферу Рождества, как главного семейного праздника Германии, воссоздали в Перми в минувшие выходные на фестивале «West Fest». О традициях рассказывали прямо за праздничным ужином. Также знакомили с «October Fest» и Пасхой. Желающих приобщиться к германской культуре собрались сотни.

Рождественский венок с четырьмя свечами ассоциируется с земным шаром и четырьмя сторонами света. Круг символизирует вечную жизнь, которую дарует воскресение, зелень - цвет жизни, а свечи - свет, который осветит мир в Рождество. Атмосферу главного семейного праздника Германии воссоздали на «West Fest», а гостям за настоящим ужином рассказали о всех традициях празднования. На соседних площадках знакомили с «October Fest» и Пасхой.

Собственно само празднование ничем не отличается от российского, но немцы очень тщательно украшают свои дома. Например, изготавливают такие бумажные пасхальные яйца, которые мы тоже попробуем сделать.

Узнав все о немецких праздниках, отправляемся в увлекательный квест по сказке братьев Гримм "Гензель и Гретель", затем на мастер-класс по созданию музыкального инструмента.

West Fest

«West Fest» проводится уже во второй раз с целью развития побратимских отношений между Пермью и Дуйсбургом. В этом году эти города отмечают десять лет дружбы.

Дарья Красильникова, руководитель проекта «West Fest»: "В этом году была проведена серия мероприятий, начали мы с квеста по городу «Германия в Перми», дальше продолжилось все мероприятием для школьников. Мы провели научную вечеринку в формате печа-куча, формат очень интересный - он предполагает 20 слайдов, на каждый из которых у спикера есть 20 секунд".

West Fest

Желающих оказаться ближе к европейской стране с тысячелетней историей и вековыми традициями оказалось немало. «West Fest» в студенческом Дворце культуры Пермского классического университета собрал не одну сотню человек.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 21.11.2017 в 10:33 в рубрике - Вести Пермь

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