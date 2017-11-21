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Имя для аэропорта: голосование завершено
На сайте "Управляем вместе" завершается голосование за название нового терминала Пермского аэропорта. Более 12,5 тысяч человек участвовали в голосовании на портале. На первом месте в итоге, это 5430 голосов, терминал под именем «Большое Савино». На втором – имя Павла Соловьева – 3207 голосов. На третьем месте – терминал «Пермь» - 1150 голосов. Официально имя нового терминала Пермского аэропорта объявят 1 декабря ко Дню Пермского края.
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