Старый водовод не выдерживает перепада температур
Только к утру 21 ноября коммунальные дорожные службы обещают устранить последствия серьезной коммунальной аварии на улице Луначарского в Перми. Видео потопа в районе перекрестка с улицей Бочанинова в сеть выложил очевидец. Вода из канализационного коллектора практически «взломала» асфальт и затопила всю проезжую часть. На время ремонта в части домов было полностью выключено водоснабжение. Без воды остаются жители четырех многоэтажных домов на улице Борчанинова, 50, Луначарского 97а, 97б и Пушкина, 89а. Аварию должны устранить в течение суток.
Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "Водовод старый. Полностью этот поврежденный участок санируется, заменяется. Особенно в межсезонье такие аварийные ситуации очень часто происходят – весной и осенью - из-за перепада температур".
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