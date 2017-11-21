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Дело об опасных домах в Лысьве: жильцы встали на защиту экс-мэра

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мэр Лысьвы

В Лысьвенском суде прозвучало последнее слово подсудимого – бывшего городского главы Виталия Шувалова. Его обвиняют в том, что власти переселили людей из опасного ветхого жилья в еще более опасные новостройки. Квалификация по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в самой Лысьве часть горожан за своего мэра вступилась. Почему?

В доме на Мира, 55 температура в квартирах не поднимается выше 19 градусов. Выбоины в картонных стенах, протекающая крыша, повсюду строительный мусор. По сей день 104 семьи живут в новостройках, которые комиссия признала небезопасными. Причем дефекты, выявленные экспертизой, носят критический характер, однако, несмотря на это, жители съезжать не намерены - ждут ремонт.

дыры в доме

Бывшего главу Лысьвы Виталия Шувалова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник подписал акты приемки трех новых домов, заведомо зная, в каком состоянии сдается жилье.

Дмитрий Красноперов, прокурор: "Фактически данные объекты не были до конца достроены, и в последствии из бюджетов различных уровней были направлены более 3 млн рублей на дополнительные меры по устранению недостатков".

В марте под стражу был взят еще один фигурант этого дела. Андрей Кучеровских выступал в качестве главного подрядчика - это под его руководством за 83 млн бюджетных рублей были построены некачественные дома. Однако уже в ноябре застройщик избежал наказания. Причина - истечение сроков давности уголовного преследования. В итоге вся ответственность легла на плечи Шувалова, в судебном процессе ему дали последнее слово.

Виталий Шувалов: "Я никогда не боялся ответственности за свои дела и поступки, не тот характер и жизненные принципы, но я не нарушал закон и не позволял этого другим".

В Лысьве эта история уже получила большой общественный резонанс. На защиту мэра встали даже сами жители некачественно построенных домов.

Татьяна: "Я так думаю, что виноватых отпустили, а невиновных досуживают".

В местной газете «Искра» даже было опубликовано коллективное письмо, которое подписали 98 человек.

цитата

Цитата: «Город замер в тревожном ожидании. Свершится ли на наших глазах величайшая несправедливость или правоохранительные органы всё-таки прислушаются к мнению народа?»

Заслушав последнее слово обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет вынесен 27 ноября. Инкриминируемая Шувалову статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Мария Костарева

Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Опубликовано: 21.11.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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