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← Кто получит краевые премии в сфере культуры?

Деды Морозы разных стран

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Дед Мороз рисунок

Пермский ТЮЗ приглашает ребят с 1 по 11 класс принять участие в творческом конкурсе «Деды Морозы разных стран». Юные художники пофантазируют, как могут выглядеть новогодние волшебники в разных уголках земного шара, каким образом дарят подарки. Ведь известно, что Дед Мороз в России кладет подарки под елку, а шведский Крисе Крингл оставляет у печки. Презенты от француза Пер Ноэля сваливаются в дымоход. А финский Йоулупукки привозит их на козлике. Деды Морозы разных стран станут героями новогодней выставки в Пермском ТЮЗе. На конкурс принимаются рисунки, сделанные абсолбтно любым способом. Размер работ не должен превышать формат А3. Кроме того, работы должны быть оформлены в раму с креплением для монтажа. Объемные работы не должны быть выше 35 см. Каждый рисунок должен сопровождаться паспортом (ФИ автора, возраст, номер школы или название изостудии, ФИО педагога, родителей, телефон или адрес электронной почты для обратной связи). Работы художников, живущих в Перми, принимаются по адресу: ул. Екатерининская, д. 68 (со служебного входа).Работы принимаются с 1 по 17 декабря 2017 г.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 20.11.2017 в 17:46 в рубрике - Вести Пермь

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