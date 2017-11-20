Кто получит краевые премии в сфере культуры?
"Коммерсант" опубликовал список возможных лауреатов Премии Пермского края в сфере культуры. В него вошли: композитор Игорь Машуков, постановщики спектакля «На каждого мудреца довольно простоты» и оперы «Травиата», искусствовед Игорь Мартынов, организаторы проекта «Детская палеонтологическая конференция», авторы образовательной программы «Музей ощущений для детей с особенностями зрения», организаторы экспозиции Музея истории пермского моторостроения, коллектив «Хорус-Квартет», художественный руководитель Уральского государственного камерного хора Владислав Новик и артист Театра-Театра Владимир Гинзбург.
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