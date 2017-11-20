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В крае поддержали идею создания отечественного программного обеспечения

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деловой форум

Интегрировать передовые мировые технологии в прикамскую промышленность и создать отечественное программное обеспечение для предприятия. Об этом говорили на Первом пермском деловом форуме. Губернатор Максим Решетников поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края за 3 месяца разработать региональную программу развития цифровой экономики. Специалисты уже приступили к формированию ее основной структуры.

Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "Одним из приоритетных направлений развития программы будет интеграция и взаимодействие предприятий бизнеса, IT-предприятий, с предприятиями промышленности с целью формирования новых конкурентных продуктов и повышения эффективности промышленного производства за счет внедрения информационных технологий".

На мероприятии присутствовали более двухсот представителей бизнес-сообщества, промышленных предприятий, отраслевых экспертов и органов власти. Идею создания отечественного программного обеспечения поддержали все.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»: "Я за то, чтобы в стране сделали, у нас же умнейшие ребята - по всему миру работают наши ребята. Надо просто их грамотно собрать, есть Силиконовая долина, а нам надо создать Пермскую долину, создать инкубатор, который будет разрабатывать эти продукты, которыми будет пользоваться вся страна".

 

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 20.11.2017 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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