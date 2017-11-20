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Спасатели искали в поезде бомбу
Кунгурские спасатели искали бомбу в поезде «Москва - Новый Уренгой». Диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы Кунгура получил сообщение о заложенном взрывном устройстве в поезде №109. Было известно даже более точное местонахождение бомбы - вагон №18. Как сообщили в Кунгурской службе спасения, на место выехали спасатели и все оперативные службы города. Вагон осмотрели спецслужбы, вызов оказался ложным, взрывное устройство не обнаружено.
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