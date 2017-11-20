Полицейские Прикамья разыскивают убийцу-музыканта

Полицейские Прикамья разыскивают особо опасного убийцу-музыканта. Речь идет о 29-летнем Александре Третьякове. Мужчину подозревают в убийстве и серии грабежей. Особо тяжкое преступление, по версии следствия, он совершил 15 октября на территории Ленинского района Перми. Также он «наследил» в Свердловском районе Перми. Предположительно он передвигается автостопом с дальнобойщиками. Последний раз его видели на трассе Пермь-Березники. На вид разыскиваемому 27-29 лет, рост 180 см, среднего телосложения, может быть одет в темно-синюю куртку, синий свитер, синие спортивные штаны. Ранее Александр Третьяков был неоднократно судим. Следователи особое внимание обращают на то, что он легко входит в доверие. При задержании мужчина может оказать сопротивление.

Сергей Толкачев, старший следователь СО по Ленинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Третьяков неоднократно судим за насильственные преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы. Может представлять опасность. Со всеми жертвами он находил контакт. Он достаточно коммуникабельный человек, легко входит в доверие".