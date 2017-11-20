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Пермь. Вести-Спорт
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- В выходные в австрийском Инсбруке стартовал первый этап Кубка мира по санному спорту. В состав сборной России включены пять одиночников, четыре двойки и пять женщин. В числе лидеров сборной серебряный призёр Олимпийских игр и третья в общем зачёте Кубка мира Татьяна Иванова из Чусового. Компанию в национальной команде ей составит ещё одна чусовлянка Екатерина Катникова.
- Титулованный пермский конькобежец выиграл сразу 4 дистанции на 2-м этапе Кубка России в Челябинске.
- Гандболисты "Пермских медведей" в матче чемпионата страны Супер-лиги обыграли клуб УОР № 2 - 23:18.
- «Парма» разгромила «Урал» в одной восьмой Кубка России по баскетболу.
- Турниром среди юношей 2004-2005 годов рождения Пермский край отметил Всероссийский день самбо. На краевом чемпионате в боевом разделе соревновались более 100 сильнейших бойцов со всего Прикамья.
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