Спекулянты продают новые банкноты по завышенной стоимости
Банк России предупреждает о спекуляциях новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Имеются случаи продаж по завышенной цене. В банке напоминают, что новые купюры не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. На территории России они будут вводиться постепенно по мере адаптации кассового и банковского оборудования.
Центральный банк Российской Федерации: «В декабре 2017 года планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, Банк России обращает внимание граждан на то, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала, нет».
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