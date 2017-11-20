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«Икаренок с пеленок»: маленький пермяк отличился на всероссийском конкурсе

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Икаренок

Второе место на всероссийском конкурсе, и победителю всего 4 года. Маленький пермяк Роман Крендель стал одним из победителей конкурса «Икаренок с пеленок», где собственно с пеленок требовалось знать азы робототехники.

Смысл изобретения в том, что жилой дом поворачивается вслед за движением солнца. А выйти на площадку можно с помощью большой горки. Это видео Рома с родителями отправили на всероссийский конкурс «Икаренок с пеленок» и заняли второе место.

Сам юный изобретатель уже вовсю трудится над новым проектом. Это гараж, вероятно, будет стоять рядом с движущимся домом. В нем тоже не обошлось без технических ноу-хау.

Специалисты утверждают, практически каждый ребенок в Перми хоть раз да занимался с современными конструкторами, ведь робототехника входит нынче в программу детских садов. «Робофест», «Икаренок», «Три Т: техника, талант, творчество» - лишь самые известные конкурсы. Психологи уверены, ребятам это интереснее, чем что-то еще.

Екатерина Гаммер, психолог: "Садоводство и лепку, безусловно, тоже выбирают, но робототехника - одно из самых увлекательных для детей сейчас направлений. И связано, мне кажется, с тем, что у нас же век гаджетов, все роботизировано, компьютеризировано, и тут такая возможность прикоснуться и самому создать робота".

Пермяк-победитель занимается в «Легополисе». Это специализированный детский сад. Здесь и 3D-принтер, и планшеты, и конструкторы, конечно, самые новые.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.11.2017 в 12:57 в рубрике - Вести Пермь

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