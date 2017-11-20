Большой футбол на пермской набережной

В Перми говорили о ближайшем будущем пермской набережной Для начала депутаты думы и сотрудники мэрии прямо на выезде разбили набережную на зоны, где всему нашлось место. Где-то будет музыкальный фонтан, где-то зона для болельщиков. Уже в следующем году здесь можно будет следить за событиями Чемпионата мира по футболу.

Для администрации Перми и депутатов Пермской городской думы это не просто прогулка, а настоящая инспекция того, что сделали в рамках реконструкции. Окончание работ в этом году - 30 ноября, и если для обустройства ливневой канализации первый снег не помеха, то для штукатурки подземного перехода пришлось закрываться от внешних осадков.

В следующем году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Как раз в районе Камского моста планируют установить большие уличные экраны для просмотра самых популярных матчей. В этом году по плану должны подготовить площадку.

Уже с лета на набережной произошли значительные изменения. Как пример - смотровые балкончики, в воду с них, конечно, не поныряешь, но в полной мере можно насладиться видами Камы.

Всю набережную разделили на 4 зоны. Зона «А» - Ворота в город - парк искусств со сценической площадкой, музыкальным фонтаном и кафе-оранжереей. Зона «Б» уже известна пермякам по «Субботам на набережной». Далее место для футбольных болельщиков и, наконец, последняя зона «Д» - от Камского моста до Порта «Пермь», реконструкцию которой должны закончить через 3 года.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "За последние годы нам удалось сделать очень много, самое главное, нам удалось сделать набережную популярной у пермяков - это первое. И второе - все наши начинания поддержаны из краевого бюджета и поддержаны федеральным правительством в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Последнее лето показало, что набережная может стать настоящей точкой притяжения для пермяков и гостей города. Здесь главное культурное наполнение, впрочем, фантазию жителей уже никто не ограничивает.