Байкеры и инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП

В кабинет забора крови краевой станции переливания выстроилась очередь из сотрудников Госавтоинспекции, водителей и байкеров. Всего пришло больше 50 человек. Акцию «В капле крови - океан жизни» приурочили ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев этого года в Пермском крае зарегистрировано 2 828 ДТП, в которых погибли 278 человек.

"Я байкер, я езжу на мотоцикле «Хонда», пришел сдать кровь, потому что многие разбиваются в автокатастрофах не только на мотоциклах, но и на автомобилях, теряют кровь, им нужна наша помощь", - рассказал один из участников акции.