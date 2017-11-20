«Сад Осьминога» - мировая премьера в Перми

В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Сад Осьминога». В основе спектакля 17 композиций академической музыки - произведение Моцарта, Шуберта, Малера, Баха, Бетховена, Чайковского. Основным зрителем и, конечно, слушателем здесь станут дети. Для этого постановщики придумали специальные приёмы. Так, например, главный герой - 7-метровый осьминог - оживаёт прямо на глазах у публики. В спектакле очень много надувных элементов и ярких костюмов, которые постоянно изменяются прямо на артисте.

Настройка реквизита, установка декораций, примерка сложных костюмов - последние дни перед премьерой всегда самые напряженные.

Ольга Попова, солистка Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "Не скажу,что какие-то сложности мы испытываем, но очень много технических моментов, которые сейчас нужно выверить, чтобы спектакль проходил четко и без заминок".

Ольга Попова готовится к номеру «Колибри». Экзотическая птица во время исполнения сидит у солистки прямо на руке.

Для «Сада Осьминога» оперные певцы освоили и профессию кукольника, во время спектакля артисты управляют не только своим голосом,но и главными персонажами - животными.

Вячеслав Игнатов, режиссер -постановщик: "Спектр их возможностей стал намного шире, актеры говорили простите,у нас диафрагма зажата, когда мы что-то берем, а здесь они из кустов выходят, ныряют и в согнутом состоянии бегают".

Над «Садом Осьминога» в Пермском театре оперы и балета работает та же команда, которая в 2014-м выпустила один из самых популярных спектаклей в репертуаре театра - оперу-квест «Путешествие в Страну джамблей», получившая специальную премию жюри «Золотой Маски». В основе спектакля - концерта «Сад осьминога» 17 композиций академической музыки - произведения Моцарта, Шуберта, Малера, Баха, Бетховена, Чайковского. По словам режиссеров Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова, хрестоматийные музыкальные тексты, шуточные вокальные пьесы и сатирические зарисовки будут понятны детям и позабавят взрослых.

Мария Литвинова,режиссер-постановщик: "Мы рассказываем про мир животных, птиц, насекомых, рыб. Мы хотели рассказать о таком саде иллюзий, куда мы хотим сбежать иногда, когда нам не очень хорошо".

В финале прозвучит композиция, которая и дала название постановке «Сад Осьминога» - это одноименная песня Ринго Старра из 12-го альбома The Beatles. На оперной сцене она заиграет в новом музыкальном оформлении.

Премьера состоялась 18 и 19 ноября.