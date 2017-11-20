Авиадебошир на суде каялся и читал молитвы

Перелет в итоге обошелся почти в миллион рублей. В Пермском районном суде слушалось дело о пьяном дебоше на борту рейса «Новосибирск-Москва». На скамье подсудимых – бывший топ-менеджер одного из предприятий Алтая. После скандала, учиненного в присутствии 159 пассажиров в августе этого года, он был задержан в пермском аэропорту. Именно здесь был вынужден приземлиться злополучный борт. За что дебоширу пришлось прилюдно каяться?

Небо над Пермью, август 2017 года. Свидетелями пьяной выходки топ-менеджера крупного завода на Алтае становятся 159 пассажиров. Пока одни снимают происходящее на мобильный телефон, другие пытаются угомонить хулигана. Капитан воздушного судна принимает решение об экстренной посадке в Большом Савино. Конец выходкам пассажира положили полицейские уже на земле.

На суде авиадебошир вел себя куда скромнее - перелистывая странички молитвенника, Олег Скороходов неоднократно повторял о своей набожности, и о том, что раскаивается в содеянном.

Уголовное дело возбудили по статье 213 «Хулиганство на воздушном транспорте». Слушания проходили в особом порядке, без рассмотрения обстоятельств дела.

Из-за выходки пьяного авиадебошира самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Перми. В итоге рейс задержали на полтора часа. Авиакомпания уже предъявила Скороходову издержки в размере 525 тысяч рублей.

Их обвиняемый оплатил и предоставил суду соответствующие документы. А вот господин Карпец - тот, кого в самолете ударил Скороходов, от выплат отказался в пользу благотворительности. 100 тысяч рублей были перечислены на счет детского хосписа. И еще 330 тысяч - такой штраф назначил суд. В итоге пьяный перелет обошелся Скороходову почти в миллион рублей.

В сентябре этого года Госдума внесла изменения в Уголовный кодекс, согласно которым дебоширы на транспорте в зависимости от обстоятельств могут теперь получить до 8 лет лишения свободы. Но даже такое строгое наказание не опускает буянов с небес на землю. По данным Генеральной прокуратуры России, за два года количество инцидентов на транспорте выросло с 7,2 до 8 тысяч в год.