В Суксуне открылось импортозамещающее производство

Новое производство не для самого большого поселка. Швейную фабрику открыли сегодня в Суксуне. Ее уникальность в том, что она полностью замещает импорт. Даже оборудование закуплено у пермских компаний, а на выходе дает спецодежду, которая и в огне не горит и в воде не тонет.

В таких защитных шапках рабочий на металлургическом производстве может не опасаться за свое здоровье. Новая ткань не горит и не пропускает тепло. Защитные шлемы, перчатки, костюмы - всего более 100 наименований. Рядом в цехе к приезду главы региона поставили стенд с аналогичными образцами такой же одежды из Италии, разница незначительная.

Новая площадка - почти тысяча квадратных метров. В Суксуне благодаря этому производству появилось дополнительно 70 рабочих мест.

Уникальность новой швейной фабрики в том, что проект практически полностью замещает импорт - даже оборудование закуплено у пермских компаний. В новых цехах планируют выпускать защитную экипировку, она будет поставляться на предприятия Москвы в рамках программы импортозамещения.

Импортозамещение на примере одного предприятия. Сегодня Суксунский оптико-механический завод производит защитную одежду. По своим характеристикам и качеству она не уступает, а кое-где и превосходит зарубежные аналоги.

Строительство нового производства стало возможным благодаря программе импортозамещения, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Сегодня в регионе в разной стадии находятся десятки проектов с общим объемом инвестиций больше 500 миллиардов рублей.

В этом году оборот компании превысил цифру в 1,5 миллиарда рублей. В планах выход на европейские рынки. Некоторые образцы продукции уже получают международные сертификаты.