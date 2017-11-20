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Вести Пермь. События недели
Темы выпуска 19.11.2017:
- Улица Тихая - с недавних времен еще и улица опасная. Самое обсуждаемое чрезвычайное происшествие месяца.
- "Пороки воли" и "неконтролируемые поступки". Что еще доносится из-за дверей закрытого суда над педофилом, который сознался в совершении громких преступлений на территории Пермского края.
-Сельские "качки". Почему жители глубинки с приближением зимы превратились в самых активных потребителей Интернет-трафика?
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