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← Пермской «Юности» исполнилось 50 лет

Следователи опровергли наличие яда в крови умершей девочки-модели

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модель

В Следственном комитете категорически опровергли информацию о том, что 14-летняя пермская модель в Шанхае погибла от яда. Напомним, информация о том, что московские эксперты обнаружили в ее крови токсин биологического происхождения, широко разошлась в СМИ. Сообщалось даже, что девочка могла что-то съесть или получить укус ядовитого насекомого либо животного. Следователи эту информацию не подтверждают.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Необходимые судебные исследования не завершены. Заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти девочки не готово. Поэтому в Следственном управлении опровергают эту информацию. Как только появится заключение, будут сделаны соответствующие выводы, мы эту информацию обнародуем".

Напомним, 14-летняя модель из Перми была приглашена выступить на китайском подиуме. Она не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум, и по одной из версий, подорвала здоровье в результате истощения и тяжелых условий труда.

 

 

Метки: в Перми, В России, Общество, Происшествия, В мире

Опубликовано: 20.11.2017 в 09:22 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермской «Юности» исполнилось 50 лет

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