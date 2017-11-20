Следователи опровергли наличие яда в крови умершей девочки-модели
В Следственном комитете категорически опровергли информацию о том, что 14-летняя пермская модель в Шанхае погибла от яда. Напомним, информация о том, что московские эксперты обнаружили в ее крови токсин биологического происхождения, широко разошлась в СМИ. Сообщалось даже, что девочка могла что-то съесть или получить укус ядовитого насекомого либо животного. Следователи эту информацию не подтверждают.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Необходимые судебные исследования не завершены. Заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти девочки не готово. Поэтому в Следственном управлении опровергают эту информацию. Как только появится заключение, будут сделаны соответствующие выводы, мы эту информацию обнародуем".
Напомним, 14-летняя модель из Перми была приглашена выступить на китайском подиуме. Она не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум, и по одной из версий, подорвала здоровье в результате истощения и тяжелых условий труда.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермской «Юности» исполнилось 50 лет
На фестивале CONTEXT состоялась мировая премьера балета «Asunder»
Кто стал Гордостью Пермского края?
Чиновникам могут урезать пенсии
В Прикамье будут развивать киберспорт
Право жить
Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут
Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи
Театр оперы и балета оживит осьминога
Студвесна в ноябре
Добавить комментарий: