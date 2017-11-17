Пермской «Юности» исполнилось 50 лет
Образцовый театр народного танца «Юность» отметил свой юбилей. Сегодня здесь занимаются более ста детей пяти возрастных групп – подготовительная, первый класс, младшая, средняя и старшая. Первые два года занятия проходят в игровой форме.
За 50 лет существования «Юность» была неоднократным лауреатом всевозможных российских и зарубежных конкурсов.
Арсен Сельвян, бывший участник Образцового театра танца «Юность»: "Это первое воспоминание из моего детства. Вообще "Юность" - это моё детство, через 30 лет выйти на сцену это конечно счастье, а когда я увидел Надежду Алексеевну, у меня сердце задрожало".
Надежда Алексеевна руководила коллективом почти 45 лет, она стояла у истоков, учила ребятишек танцевать, была для них как вторая мама. Именно поэтому все хореографические наставления ребята помнят до сих пор. Сама Надежда Алексеевна сейчас уже на заслуженном отдыхе. Но несмотря на это, она помнит всех маленьких танцоров.
Уже пять лет у коллектива другой художественный руководитель - Александра Свинцова. Она в этот вечер, как и положено, была на сцене вместе с детьми и даже их родителями.
Более 5 тысяч детей станцевали в этом коллективе за эти годы. Но танцы, как это ни странно, не главное в этом коллективе, главное, как говорит Надежда Алексеевна, чтобы эти дети выросли «ЧЕЛОВЕКАМИ»!.
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