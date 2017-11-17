На фестивале CONTEXT состоялась мировая премьера балета «Asunder»
Балетная труппа Пермского театра оперы и балета выступила с мировой премьерой на международном фестивале CONTEXT. Diana Vishneva в Москве.
Пермяки представили публике "Asunder" в постановке Гойо Монтеро. Главный хореограф Балета Нюрнберга заявил – он довел пермских артистов до полного изнурения. "Когда ты доходишь до изнеможения, то внезапно понимаешь, что теперь твои возможности безграничны. Кстати, танцовщики не протестовали", - рассказал хореограф. Разрывать на куски - именно так переводится название спектакля "Asunder". Эту постановку Гойо Монтеро создал специально для фестиваля. Это танец о разных измерениях. О реальном и иллюзорном. О личностях и массе. Играя с разными смыслами под музыку Шопена и Вагнера, хореограф сознательно пытается запутать зрителя. Если они перестанут понимать, смотрят они спектакль или сами являются его частью, - значит, результат достигнут.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Кто стал Гордостью Пермского края?
Чиновникам могут урезать пенсии
В Прикамье будут развивать киберспорт
Право жить
Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут
Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи
Театр оперы и балета оживит осьминога
Студвесна в ноябре
Жителям Краснокамска пообещали чистую воду
Хороший выбор
Добавить комментарий: