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На фестивале CONTEXT состоялась мировая премьера балета «Asunder»

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 балет

Балетная труппа Пермского театра оперы и балета выступила с мировой премьерой на международном  фестивале CONTEXT. Diana Vishneva в Москве.

Пермяки представили публике "Asunder" в постановке Гойо Монтеро.  Главный хореограф Балета Нюрнберга заявил – он довел пермских артистов до полного изнурения.  "Когда ты доходишь до  изнеможения, то внезапно понимаешь, что теперь твои возможности безграничны. Кстати, танцовщики не протестовали", - рассказал хореограф. Разрывать на куски - именно так  переводится название спектакля "Asunder". Эту постановку Гойо Монтеро создал специально для фестиваля.  Это танец о разных измерениях. О реальном и иллюзорном. О личностях и массе. Играя с разными смыслами под музыку Шопена и Вагнера, хореограф сознательно пытается запутать зрителя. Если они перестанут понимать, смотрят они спектакль или сами являются его частью, - значит, результат достигнут.

 

Метки: В России, в Перми, Культура, В мире

Опубликовано: 17.11.2017 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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