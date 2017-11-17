Кто стал Гордостью Пермского края?

В Перми лучших учеников наградили знаком отличия "Гордость Пермского края" - это дети, успешно участвовавшие в краевых, окружных, всероссийских и международных олимпиадах. Помимо значка подарили сертификат, который в дальнейшем будет учитываться при поступлении в вузы.

Любой урок по вокалу начинается с распевания. После того, как связки разогреты, можно и попеть в своё удовольствие.

У Екатерины после учёбы в школе каждый час расписан. Следом за уроком пения у неё репетиция пьесы - «Сотников», здесь она играет главную роль - Дёмчиху.

Это костюмы к спектаклю «Сотников» по пьесе Василия Быкова. Именно за эту работу пермские ребята и получили награду в Москве.

За победу в московском конкурсе Екатерина получила очередную грамоту. Каждая такая похвала теперь имеет определенный эквивалент в баллах. Получается, чем больше грамот, тем больше баллов. Большое количество разных наград позволяет принять участие в проекте «Гордость Пермского края», что и сделала Екатерина. Больше всего ей понравилась номинация «Культура и искусство».

Юная актриса смогла не только принять участие в номинации, но и победить, набрав наибольшее количество баллов - 220. Были и другие номинации «Физкультура и спорт», «Общественная деятельность» и «Интеллект». Лучшие на заседании правительства получили памятный знак из рук губернатора Пермского края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В регионе подвели итоги проекта «Гордость Пермского края». Проект рассчитан на выявление и поддержку талантливой молодежи в возрасте от 14 до 21 года. 4 номинации в проекте: «Общественная деятельность», «Интеллект», «Культура и искусство», «Физкультура и спорт».

Это четвёрка победителей, но всего же в проекте поучаствовало 497 человека. Они тоже получат награды каждый в своих территориях до 25 декабря. Но главное, теперь этими детьми будут гордиться не только родители и педагоги, но и весь Пермский край.