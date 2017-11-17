В Перми презентовали обновленный сборник «Право жить» - о правах и льготах для детей с ограниченными возможностями здоровья, ссылки на нормативные источники, контакты уполномоченных органов, телефоны горячих линий и, пожалуй, самое главное - практические аспекты - опыт родителей особенных детей, накопленный годами. Получить книгу родители могут бесплатно 21 ноября в библиотеке имени Кузьмина.

Анастасия Гилева, президент Общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», рассказала: "Есть сайт pravo.happy59.com, там уже сейчас размещена электронная версия этого сборника, ее можно скачать. Во всех 60 библиотеках Пермского края они будут представлены в течение месяца. Телефон 8922-33-41-600 - телефон горячей линии «Счастье жить». Юрист с 10.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья, оказывает помощь родителям абсолютно бесплатно".