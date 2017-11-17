Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут

Троллейбус №1, временно следовавший до улицы Советская, вернется на прежний маршрут. Теперь он снова станет ездить от улицы Гусарова до станции Пермь-1. Изменения были введены из-за того, что на пути транспорта меняли опоры наружного освещения. Сейчас эти работы закончились. Работа городского транспорта полностью восстановлена после сезона дорожных работ.