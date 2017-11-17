Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Право жить

Чиновникам могут урезать пенсии →

В Прикамье будут развивать киберспорт

смотреть видео

кибер-спорт

В программу цифровой экономики Пермского края будет включен киберспорт. Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями киберспортивного сообщества региона. Инициаторы проекта уверены, что развитие компьютерного спорта будет способствовать развитию интереса молодежи к IT-специальностям, удержанию и привлечению талантливой молодежи, а также развитию кибертуризма.

Губернатор Пермского края предложил включать киберспорт в существующие форматы краевых досуговых и спортивных мероприятий, в том числе в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» и Молодежный форум.

Представители киберспортивного сообщества Прикамья привели данные, что по статистике киберспортсмены проводят гораздо меньше времени «за компьютером», чем любители компьютерных игр. Максим Решетников обратил внимание коллег, что развитие киберспорта должно идти одновременно с правильным его позиционированием, в том числе среди родителей и педагогов, чтобы они понимали и помогали ребятам выбрать интересный для них вид спорта и досуга.

По итогам встречи губернатор поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края совместно с Министерством образования и науки включить киберспорт в мероприятия по подготовке IT-кадров в Программу цифровой экономики региона на ближайшие 5 лет.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Спорт

Опубликовано: 17.11.2017 в 15:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Право жить

Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут

Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи

Театр оперы и балета оживит осьминога

Студвесна в ноябре

Жителям Краснокамска пообещали чистую воду

Хороший выбор

Около Чернушки загорелся поезд

В Перми начался суд над маньяком-педофилом

В Перми пели песни во славу Отечества


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Право жить

Чиновникам могут урезать пенсии →

Обратите внимание

в Перми

Кто стал Гордостью Пермского края?

Будут поощрены дети, успешно участвовавшие в краевых, окружных, всероссийских и международных олимпиадах.
смотреть видео читать17.11.2017 в 16:11
Метки: в Перми, Общество, Культура

Право жить

В Перми презентовали сборник «Право жить» - о правах и льготах ребенка-инвалида и его семьи.
смотреть видео читать17.11.2017 в 14:58
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут

Теперь троллейбус снова станет ездить от улицы Гусарова до станции Пермь-1.
смотреть видео читать17.11.2017 в 14:35
Метки: в Перми, Общество

В капле крови - океан жизни

В канун Всемирного Дня памяти жертв ДТП участие в донорской акции принимают сотрудники ГИБДД и байкеры клуба Мото59.
читать17.11.2017 в 13:05
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Театр оперы и балета оживит осьминога

Художники по куклам и костюмам в спектакле «Сад осьминога» Ольга и Елена Бекрицкие стали гостями программы Новости культуры.
смотреть видео читать17.11.2017 в 12:45
Метки: ИНТЕРВЬЮ, в Перми, В России, Культура

В России

Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе «Кристи» за рекордные 450 млн долларов.
смотреть видео читать17.11.2017 в 14:11
Метки: В России, Деньги, Культура

Театр оперы и балета оживит осьминога

Художники по куклам и костюмам в спектакле «Сад осьминога» Ольга и Елена Бекрицкие стали гостями программы Новости культуры.
смотреть видео читать17.11.2017 в 12:45
Метки: ИНТЕРВЬЮ, в Перми, В России, Культура

Эксперты выяснили, сколько стоит жизнь человека

Новое исследование Центра изучения человека помогло выяснить, во сколько россиянам обходится их здоровье.
читать16.11.2017 в 16:25
Метки: В России, в Пермском крае, Общество, Здоровье

В Сочи прошел Чемпионат мира по самбо

Сотрудник отдела специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю завоевала золотую медаль Чемпионата мира по самбо.
смотреть видео читать15.11.2017 в 18:19
Метки: В России, Спорт, Общество

«Наследие»: В Перми прошел всероссийский турнир по настольному теннису

Третий сезон Чемпионата по настольному теннису «Наследие» собрал рекордное число участников.
смотреть видео читать15.11.2017 в 16:13
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

Кто стал Гордостью Пермского края?Кто стал Гордостью Пермского края?

Чиновникам могут урезать пенсииЧиновникам могут урезать пенсии

В Прикамье будут развивать киберспортВ Прикамье будут развивать киберспорт

Право житьПраво жить

Троллейбус №1 вернулся на прежний маршрутТроллейбус №1 вернулся на прежний маршрут

Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да ВинчиСамая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи

В капле крови - океан жизниВ капле крови - океан жизни

Театр оперы и балета оживит осьминогаТеатр оперы и балета оживит осьминога

Ряды почетных граждан пополнили лучшие из лучшихРяды почетных граждан пополнили лучшие из лучших

Студвесна в ноябреСтудвесна в ноябре

На жилищные субсидии выделены дополнительные миллионыНа жилищные субсидии выделены дополнительные миллионы

Жителям Краснокамска пообещали чистую водуЖителям Краснокамска пообещали чистую воду

В Пермском крае алиментщицу приговорили к реальному срокуВ Пермском крае алиментщицу приговорили к реальному сроку

Хороший выборХороший выбор

В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформыВ здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы

Около Чернушки загорелся поездОколо Чернушки загорелся поезд

В Перми начался суд над маньяком-педофиломВ Перми начался суд над маньяком-педофилом

С городских улиц исчезают бездомные собакиС городских улиц исчезают бездомные собаки

В пермских домах заменят опасные лифтыВ пермских домах заменят опасные лифты

В Перми пели песни во славу ОтечестваВ Перми пели песни во славу Отечества

На пермских остановках появятся новые электронные таблоНа пермских остановках появятся новые электронные табло

Рабочие забили столб ковшом экскаватораРабочие забили столб ковшом экскаватора

Эксперты выяснили, сколько стоит жизнь человекаЭксперты выяснили, сколько стоит жизнь человека

В Перми создают микроиглы для безболезненных уколовВ Перми создают микроиглы для безболезненных уколов

Как поменять «Удобный проездной»Как поменять «Удобный проездной»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru