Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе «Кристи» за рекордные 450 млн долларов. Полотно принадлежало бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву – бывшему владельцу «Уралкалия». Он приобрел эту картину в 2013 году за 127 млн долларов. На картине изображен Христос в синем одеянии. Правой рукой он благословляет, а левой удерживает прозрачный шар. Перед торгами картина оценивался лишь в 100 млн долларов.