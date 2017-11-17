Самая дорогая картина: Пермский миллиардер продал шедевр Да Винчи
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе «Кристи» за рекордные 450 млн долларов. Полотно принадлежало бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву – бывшему владельцу «Уралкалия». Он приобрел эту картину в 2013 году за 127 млн долларов. На картине изображен Христос в синем одеянии. Правой рукой он благословляет, а левой удерживает прозрачный шар. Перед торгами картина оценивался лишь в 100 млн долларов.
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