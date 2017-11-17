Театр оперы и балета оживит осьминога

В Пермском театре оперы и балета идут последние репетиции спектакля - концерта для детей «Сад Осьминога», первая мировая премьера нового сезона состоится уже в эти выходные - 18 и 19 ноября. В основе спектакля 17 композиций академической музыки - произведения Моцарта, Шуберта, Малера, Баха, Бетховена, Чайковского. Название постановке дала одноименная песня Ринго Старра из 12 альбома The Beatles. Она прозвучит в финале в новом музыкальном оформлении. А сам главный герой - осьминог - оживет на глазах зрителей.

Над костюмами работал совершенно уникальный творческий дуэт. Это сестры Ольга и Елена Бекрицкие. Родились они в Москве, но сейчас живут в Германии. В 2016 году они стали номинантами на премию "Золотая маска". В Перми они уже делали костюмы к опере-квесту "Путешествие в страну Джамблей". В голове Елены и Ольги Рождаются совершенно уникальные задумки, их главной целью в создании костюмов является желание навсегда уйти от стереотипов. Художники по куклам и костюмам в спектакле «Сад осьминога» Ольга и Елена Бекрицкие стали гостями программы "Новости культуры".