Студвесна в ноябре

В Пермском классическом университете прошел концерт, посвященный итогам одного из этапов фестиваля «Студенческая весна». Свои лучшие номера презентовали первокурсники.

Студенты как обычно поют, танцуют, показывают акробатические номера. Но иногда им в голову приходят совершенно необычные идеи.

Студенты: "Я в образе белочки сегодня. А я ленивец и сотрудник «Почты России». И еще я ждун. Мы заключенные из тюрьмы, которые пытались сбежать. И сбежали".

Почему студенческая весна проводится поздно осенью? Большая университетская весна пройдет весной. Но чтобы к ней подготовиться, проводятся малые студенческие весны, которые идут осенью. Первокурсники всех факультетов показали свои выступления. Студенты даже станцевали прозу. А главным и самым интересным событием мероприятия стал капустник.

Илья Лямин, режиссер гала-концерта: "Есть актерская группа, которая состоит из старших курсов. Они делают подборку из шуток со всех весен и формируют из них мини-программу".