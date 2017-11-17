Студвесна в ноябре
В Пермском классическом университете прошел концерт, посвященный итогам одного из этапов фестиваля «Студенческая весна». Свои лучшие номера презентовали первокурсники.
Студенты как обычно поют, танцуют, показывают акробатические номера. Но иногда им в голову приходят совершенно необычные идеи.
Студенты: "Я в образе белочки сегодня. А я ленивец и сотрудник «Почты России». И еще я ждун. Мы заключенные из тюрьмы, которые пытались сбежать. И сбежали".
Почему студенческая весна проводится поздно осенью? Большая университетская весна пройдет весной. Но чтобы к ней подготовиться, проводятся малые студенческие весны, которые идут осенью. Первокурсники всех факультетов показали свои выступления. Студенты даже станцевали прозу. А главным и самым интересным событием мероприятия стал капустник.
Илья Лямин, режиссер гала-концерта: "Есть актерская группа, которая состоит из старших курсов. Они делают подборку из шуток со всех весен и формируют из них мини-программу".
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