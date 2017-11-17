Жителям Краснокамска пообещали чистую воду

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел первую рабочую встречу с главой Краснокамского муниципального района Виктором Соколовым. Он был избран на эту должность в сентябре. Обсудили будущее социально-экономическое развитие, масштабную дорожную реконструкцию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В этом году мы значительно увеличили финансирование ремонта дорог в Краснокамске, 90 миллионов рублей были направлены. В следующем году объемы, может быть, чуть меньше - 80 миллионов рублей, но тем не менее очень существенный. В этом году мы дополнительно выделили 40 миллионов на садик, на достройку".

На встрече заявлено, что на ремонт и строительство дорог за два последних года в район было направлено больше 170 миллионов рублей. В ближайшее время начнется реконструкция системы водоснабжения самого Краснокамска. Уже готов проект, в январе стартует его реализация. Из бюджета Пермского края на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Виктор Соколов, глава Краснокамского муниципального района: "Сейчас, когда прошли все консультации, мы имеем четкий понятный план трехлетний. Проект согласован реконструкции городских сетей, мы отлично понимаем, что без смены чистая вода до людей не дойдет".