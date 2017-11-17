Несмотря на середину ноября о новогодних скидках и подарках объявили в одном из автомобильных салонов Прикамья. Кроме того, здесь презентовали модель, где есть виртуальная приборная панель. Она позволяет отслеживать различные параметры.

До нового года осталось всего полтора месяца, и Мария захотела сделать себе подарок - сменить машину. Среди автомобильного многообразия девушка предпочитает «Фольксваген».

Мария Жуланова:

- Я уже давно думала о смене автомобиля, и вот сейчас самое подходящее время, потому что появился новый автомобиль, буквально инновационный продукт в автомобильной промышленности - новый «Тигуан».

Хороший выбор, говорят специалисты. Машина, о которой идёт речь, представляет сочетание цены и качества, при этом то, что должно заинтересовать - это возможности «Тигуана».

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген центр Пермь»: «Тигуан» является в своём классе достаточно доступным, в составе его базовой комплектации есть очень много интересных и прогрессивных опций.

Опции разные. Каждая направлена на то, что бы управление «Тигуаном» стало ещё более комфортным. Внутри салона - виртуальная приборная панель, возможности которой позволяют отслеживать различные параметры.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген центр Пермь»: "Например, мы можем добавить цифровое значение скорости, более крупно и сигнал о том, какая передача в данный момент включена".

Кроме того, есть опция, благодаря которой смартфон подключается к системе, и управлять всеми приложениями можно через сенсорный экран.

По каждой опции можно получить подробную консультацию, чтобы определиться, что конкретно необходимо в будущем автомобиле - будь то открывание дверей, запуск двигателя без ключа и не только.

Что касается ценовой политики - стоимость этой модели стартует с одного миллиона двухсот сорока девяти тысяч рублей. Марии предложенная цена понравилась, предложенные опции - именно то, что надо. Всё это только укрепило девушку в мысли о том, что новой машиной у неё станет именно «Фольксваген Тигуан».