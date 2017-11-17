Около Чернушки загорелся поезд
ЧП накануне случилось неподалеку от железнодорожной станции Чернушка. Здесь загорелся товарный состав Красноуфимск-Агрыз. В итоге на час были обесточены пути. Это время потребовалось для тушения. Оказалось задержано 4 поезда.В результате пожара никто не пострадал, при этом огонь существенно повредил один из электровозов. Причина происшествия устанавливается.
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