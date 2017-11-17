В Перми начался суд над маньяком-педофилом

В Пермском краевом суде начался процесс над маньяком, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве детей. Бывшего сотрудника ГИБДД из Краснокамска поймали в Оренбурге. Там он пытался похитить девочку. Чуть позже выяснилось, что именно на его счету смерть первоклассника Кирилла У., которого искали несколько лет по всему Прикамью.

Поскольку заседание закрытое, единственная возможность связи с Юрием Тиуновым - вопросы его адвокату, Станиславу Кузовихину. Говорит, что подзащитный раскаялся, осознаёт, что натворил, но в моменты совершения преступлений не мог себя контролировать.

Станислав Кузовихин, адвокат Пермской коллегии адвокатов, адвокат Юрия Тиунова: "Он говорит, что были нерегулируемые у него посылы к совершению преступлений. О некоем пороке воли, который заслуживает снисхождения суда, можно говорить".

29-летнего жителя Краснокамска задержали в начале года при попытке похитить в Оренбурге 12-летнюю школьницу. Он затолкал девочку в машину и увёз в неизвестном направлении. Школьница из багажника смогла позвонить маме. В итоге Тиунова задержали волонтёры. Правоохранители установили - в этот же день преступник пытался силой затащить в машину ещё двух девочек.

Дело педофила оказалось целым клубком преступлений: проверив биологические образцы Тиунова, следователи установили - в 2011 году он надругался над мальчиками 7 и 11 лет в родном Краснокамске. В 2013-м город шокировала другая новость - не дойдя до дома 100 метров, пропал второклассник Кирилл У. Искали в буквальном смысле всем регионом.

Поиски Кирилла продолжались 3,5 года, как выяснилось, мальчик был мёртв уже в день пропажи. Изнасиловал и убил ребёнка всё тот же Юрий Тиунов. Он признался в преступлении и показал место, где закопал тело - теплица на даче родителей, в которой всё это время выращивали помидоры. А на страничках в соцсетях Тиунов продолжал «постить» фото детей даже на следующий день после убийства.

Виталий Копылов, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Вину признаёт частично, не по всем составам. По уголовному делу проходит 6 потерпевших".

Все 6 эпизодов, в том числе и оренбургские, будут рассматривать в Перми. Заседания будут закрытыми. Как заявили в краевом суде, это делается для того, чтобы не тревожить родных пострадавших детей и погибшего Кирилла У. На предварительное заседание никто из них не пришёл.

За время следствия отцом стал и сам Юрий Тиунов, забравший жизнь чужого ребёнка. И это двойное «я» практически во всём: бросив работу инспектора ГИБДД в Краснокамске, он уехал в Оренбург работать грузчиком. В соцсетях обычные фото дублируются искажёнными.

Сергей Колотов, руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области: "Как он говорит - во мне борются два человека, сейчас назначена экспертиза - определяют, кто в нём там борется".

Вменяем Тиунов или нет, эту информацию прокурор также оставляет закрытой. В краевом суде состоялось предварительное заседание по делу. Дату рассмотрения по существу назовут только в пятницу.