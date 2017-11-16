В Перми пели песни во славу Отечества

В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел межрегиональный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – Моя Россия!». За три фестивальных дня «Губернию» посетили более 2000 зрителей. Участниками пермского отборочного этапа стали сольные исполнители и коллективы из Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

Песня принесла Оксане Кисловой из Нижнего Новгорода Гран-при фестиваля «Моё Отечество – моя Россия!». Оксана родилась и выросла в поющей семье, поэтому сомнений в выборе профессии не было. Народный вокал выбрала за особую энергетику.

Оксана Кислова, участница фестиваля, победитель в номинации «Народный вокал» (г.Нижний Новгород): "Вот эта потрясающая энергетика - это дорого стоит. Благодарна жюри за высококвалифицированную работу и оценку нашего творчества".

Всероссийский фестиваль «Мое Отечество – Моя Россия!» посвящен патриотической песне и организован Государственным российским Домом народного творчества имени Поленова. Он стартовал еще в 2016 году. Тогда прошли отборочные туры в Москве и Рязани. А месяц назад участников принимал Ростов-на-Дону, а сейчас Пермь. В прикамской столице состязались певцы из Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

За три фестивальных дня «Губернию» посетили более 2000 зрителей. Гости выбрали понравившихся участников с помощью «Народного голосования». Они отдали предпочтение пермскому ансамблю «Воскресение» и Кристине Русиевой - исполнительнице из Башкортостана.

Анатолий Цеп, заведующий отделом музыкального искусства Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова: "Очень хотелось, чтобы эти песни включали в репертуар, с этой целью и проводиться фестиваль. Очень много текстов потрясающих, которые пропустить нужно через себя, через свое сердце, это, кстати, является одним из самых сложных в исполнении патриотической песни".

Гран-при номинации «Эстрадный вокал» уехал в Свердловскую область вместе с образцовой вокальной группой «Wave». Финал фестиваля патриотической песни «Мое Отечество - Моя Россия» пройдет в следующем году в Москве. На нем соберутся победители всех отборочных этапов.