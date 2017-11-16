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← Рабочие забили столб ковшом экскаватора

В Перми пели песни во славу Отечества →

На пермских остановках появятся новые электронные табло

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автобусная остановка

В Перми установят на остановках 807 новых табличек с расписание автобусных маршрутов и 10 новых электронных табло. В последний раз это делали в городе 11 лет назад. Как сообщили в мэрии, новые таблички с расписанием автобусов в выходные и будни появятся на 80% остановочных пунктов. Они отличаются от предыдущих по своему внешнему виду и конструкции. В металлическую рамку вставляется пластиковая табличка, за счет этого проще заметить информацию. До конца этого года на 10 автобусных остановках установят новые электронные табло, экраны с расписанием появятся на Ушакова, Муниципальный дворец культуры, ЦУМ, Комсомольский проспект, 9 Мая, станция Пермь-2, Попова и на трех остановках на улице Чкалова.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.11.2017 в 17:06 в рубрике - Вести Пермь

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← Рабочие забили столб ковшом экскаватора

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