На пермских остановках появятся новые электронные табло

В Перми установят на остановках 807 новых табличек с расписание автобусных маршрутов и 10 новых электронных табло. В последний раз это делали в городе 11 лет назад. Как сообщили в мэрии, новые таблички с расписанием автобусов в выходные и будни появятся на 80% остановочных пунктов. Они отличаются от предыдущих по своему внешнему виду и конструкции. В металлическую рамку вставляется пластиковая табличка, за счет этого проще заметить информацию. До конца этого года на 10 автобусных остановках установят новые электронные табло, экраны с расписанием появятся на Ушакова, Муниципальный дворец культуры, ЦУМ, Комсомольский проспект, 9 Мая, станция Пермь-2, Попова и на трех остановках на улице Чкалова.