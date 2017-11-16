Рабочие забили столб ковшом экскаватора

В Перми рабочие заколачивали столб экскаватором. Мастерство филигранного обращения с крупной габаритной техникой сняли на видео прохожие. По словам автора ролика, работы велись на улице Лебедева. На кадрах видно, как рабочий руками держит ограничительный столб между парковкой и пешеходным переходом, этот столб ковшом в землю забивает экскаватор-погрузчик. Некоторые пользователи интернета даже поддержали новаторский подход к делу.