В Перми создают микроиглы для безболезненных уколов
В Пермском университете появился первый в России научно-производственный холдинг, создающий микроиглы для проведения косметических процедур нового поколения. Применение аппликаторов, созданных на основе биорастворимых полимеров, может стать альтернативой популярным омолаживающим процедурам.
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