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Как поменять «Удобный проездной»

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проездной

Получить новый «Удобный проездной» взамен утерянного станет проще. Раньше, чтобы заблокировать старый документ, нужно было лично обращаться в «Гортранс». Сейчас достаточно отправить заявку по электронной почте, а потом прийти за новым льготным проездным.

Для блокировки проездного документа необходимо:

1) Заполнить специальную форму, размещенную на сайте МКУ «Гортранс»;
2) Отправить ее по электронному адресу lpd@gortransperm.ru;
3) После получения ответа о блокировке нужно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения проездных для оформления нового (процедура аналогична первичному оформлению льготного проездного).

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.11.2017 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

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