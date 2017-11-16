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Как поменять «Удобный проездной»
Получить новый «Удобный проездной» взамен утерянного станет проще. Раньше, чтобы заблокировать старый документ, нужно было лично обращаться в «Гортранс». Сейчас достаточно отправить заявку по электронной почте, а потом прийти за новым льготным проездным.
Для блокировки проездного документа необходимо:
1) Заполнить специальную форму, размещенную на сайте МКУ «Гортранс»;
2) Отправить ее по электронному адресу lpd@gortransperm.ru;
3) После получения ответа о блокировке нужно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения проездных для оформления нового (процедура аналогична первичному оформлению льготного проездного).
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