Как поменять «Удобный проездной»

Получить новый «Удобный проездной» взамен утерянного станет проще. Раньше, чтобы заблокировать старый документ, нужно было лично обращаться в «Гортранс». Сейчас достаточно отправить заявку по электронной почте, а потом прийти за новым льготным проездным.

Для блокировки проездного документа необходимо:



1) Заполнить специальную форму, размещенную на сайте МКУ «Гортранс»;

2) Отправить ее по электронному адресу lpd@gortransperm.ru;

3) После получения ответа о блокировке нужно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения проездных для оформления нового (процедура аналогична первичному оформлению льготного проездного).