За порядком на дорогах будут следить «умные» камеры
В Перми обновят систему видеонаблюдения за соблюдением правил дорожного движения. К существующей системе добавятся 40 камер на 12 участках. Эти видеокамеры будут снабжены поворотным модулем, их можно будет взять под дистанционное управление и при необходимости изменить угол обзора.
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