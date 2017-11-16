За порядком на дорогах будут следить «умные» камеры

В Перми обновят систему видеонаблюдения за соблюдением правил дорожного движения. К существующей системе добавятся 40 камер на 12 участках. Эти видеокамеры будут снабжены поворотным модулем, их можно будет взять под дистанционное управление и при необходимости изменить угол обзора.