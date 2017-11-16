После массовой эвакуации жителей возбуждено уголовное дело
В Перми после массовой эвакуации жителей города из ряда крупных торговых центров возбудили уголовное дело. 9 ноября эвакуировали ТЦ «Алмаз», «Столица», «Семья», «Кит», «Бизнес галерея», «Гостиный двор» и ЦУМ. После проверок бомб не обнаружили.
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