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← Мост через Сюзьву: Когда закончится «всеобщее стояние»?

Узнать всё о своём здоровье

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медицина и здоровье

Популярная выставка «Медицина и здоровье» открылась в Перми. Традиционно здесь представлена передовая техника и технологии в здравоохранении. У посетителей есть возможность бесплатно проверить своё здоровье.

Основные анализы - первый этап комплексного осмотра. После заключения терапевт делает вывод, к какому узкому специалисту направить - кардиологу, пульмонологу, офтальмологу, маммологу. Здесь, в отличие от обычной поликлиники, возможно пройти всех специалистов за час.

После осмотра можно посмотреть и то, что пригодится для поддержания здоровья уже в домашних условиях. К примеру, гости из Москвы привезли пермякам прибор для массажа токами низкой частоты, который можно использовать где угодно.

На выставке "Медицина и здоровье" представлена техника, которая будет интересна и медицинским учреждениям. К примеру, кроватка, которая за несколько часов избавит младенца от желтушки или современный аппарат вентиляции легких.

Тут же можно и найти себе работу. Центр занятости предлагает почти 7 тысяч вакансий, в основном рабочих профессий - токари, фрезеровщики. Повысить квалификацию и найти чем заняться помогут и мамочкам в декрете, и пенсионерам.

Надежда Борисова, заместитель начальника отдела трудоустройства центра занятости г.Перми: "Это парикмахер, визажист, что-то, что связано с работой на дому. У нас очень активные пенсионеры, они хотят быть заняты во всех сферах. Пенсионеры идут учиться на операторов ПК".

Пройти обследование у специалистов и увидеть технические новинки на выставке «Медицина и здоровье» можно будет до 17 ноября. Правда, стоит прийти пораньше, чтобы миновать очереди.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 16.11.2017 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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