Мост через Сюзьву: Когда закончится «всеобщее стояние»?

Многострадальный мост через Сюзьву на трассе между Краснокамском и Нытвой должны открыть в этом году. Об этом заявили в Федеральном управлении дорог. На ремонт одну из полос закрыли еще в мае. Но работы начались только осенью. Почему так произошло, и по какой причине не расторгнут договор с подрядчиком, нарушившим все разумные и неразумные сроки – внятных объяснений нет.

Еженедельный маршрут из Перми в Тверь с начала лета для Сергея, как лотерея. Время в пути рассчитать практически невозможно. Все из-за моста через небольшую речку Сюзьва. В начале сезона здесь начали ремонт и организовали реверсивное движение. В результате в час пик стали скапливаться многокилометровые пробки.

Сергей Лянин, водитель: "Не знаю, когда они его сдадут, в каком сентябре. Крымский мост, наверное, быстрее построят, чем этот".

На этом участке федеральной трассы М-7 «Волга» в среднем в сутки проезжают до 10 тысяч автомобилей. В выходные в дачный сезон их количество увеличивается в несколько раз. Водители в пробке фактически наблюдают за каждым шагом строителей.

Большую часть лета стройка простояла без движения. Первую настоящую активность водители заметили только с началом осени. В итоге в промозглом ноябре приходится ставить палатки и согреваться любыми возможными способами.

Отремонтировать мост должны были уже в сентябре. Но после того как несколько раз переносили контрольный срок, дату на информационном аншлаге вообще оставили открытой. Сами строители на скорое окончание вахты особо не надеются.

Официальных комментариев от подрядчика нет. По слухам, задержка строительства произошла из-за финансовых проблем компании. В этой ситуации терпение заказчика - Федерального краевого управления дорог «Прикамье» - кажется безграничным. Контракт не расторгли, только написали претензию, выставили пени и подготовили официальный пресс-релиз.

ФКУ Упрдор «Прикамье»: «С целью сокращения сроков ремонтных работ принято решение о переходе на новый график. Ремонт моста через реку Сюзьва ведется в круглосуточном режиме. Ремонт левой половины путепровода планируется завершить в ноябре 2017 года. Движение по мосту в обоих направлениях также будет открыто в этом году».

Проблема в том, что даже если движение в этом году и откроется, уже в следующем начнется ремонт второй половины моста. Вместо одного сезона реконструкция затянулась на два, и подрядчик тот же ООО «Стройтрест». А значит, и следующим летом дачникам и дальнобойщикам надо готовиться к «всеобщему стоянию».