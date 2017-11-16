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Точка кипения: В Верхнечусовских Городках прошел сход жителей

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Верхнечусовские городки

В поселке Верхнечусовские городки прошел сход жителей. Их взволновало сообщение о грядущей реорганизации детского сада. Власти решили присоединить его к местной школе и таким образом сэкономить на расходах по содержанию учебных заведений. Люди считают, что из-за этого сократят педагогов и воспитателей и уменьшат им зарплаты.

Самый главный для многих жителей Верхнечусовских Городков вопрос из повестки общего схода таинственным образом исчез. Детский садик власти хотят присоединить к школе.

Ирина Шабаршина, заведующая детским садом №1 «Василек»: "Я вижу только дальний прицел – сокращение кадров. Потому что не может быть двух психологов, двух логопедов".

По мнению чиновников, объединение сотни дошколят и 200 учеников школы в единое учреждение якобы позволит повысить зарплаты. Ведь не нужны будут два директора или два бухгалтера. О детях, похоже, думают только родители.

Алексей Кулаков, родитель: "Питание будет доставляться в каких-то термосах или в чем-то еще".

Школа рядом ощутимо старше садика. Последнему всего пара лет. Отсюда и новые опасения.

Юлия Пономарева, старший воспитатель детского сада №1 «Василек»: "Мы думаем, что школа за счет нас, как бы грубо это не звучало, просто будет решать какие-то свои проблемы".

Опыт реорганизации в Верхнечусовских Городках уже есть. После присоединения местной больницы к районной последовали, говорят, сокращения.

садик

Верхнечусовские городки, особенно в это время года, производят достаточно удручающее впечатление. Среди еще явно советских времен постройки горок и лесенок есть и нечто новое. После реорганизации, высказывают опасения педагоги, детей никакими новинками, возможно, порадовать уже не удастся.

Сегодня члены делегации из райцентра и столицы региона попытались убедить жителей и педагогов в обратном.

Ольга Шабурова, заместитель министра образования и науки Пермского края: "Гарантировать я не могу, но не целесообразно будет сокращение педагогических работников".

В Министерстве, кстати, и вовсе утверждают, что вопрос объединения – это полномочия местных властей.

Сергей Белов, глава Чусовского муниципального района: "На сегодняшний день присоединения детского сада к школе не будет".

Получается, сначала вопрос в повестке был, потом нет. Складывается впечатление, что власти пошли на попятную после того, как поселок в две тысячи жителей забурлил. Впрочем, люди хоть и аплодировали, но сразу отметили: сегодня вопрос не стоит, а завтра?

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 16.11.2017 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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