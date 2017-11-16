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Необычный музей: Подпольная типография в Перми

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подпольная типография

Как всегда каждую третью среду месяца вход во все государственные музеи и галереи Прикамья сегодня был бесплатным. Без билетов можно было пройти даже в самые малоизвестные заведения. Например, в подпольную типографию. В Перми есть и такая, где к столетию революции подготовили уникальную выставку.

Наталья Каменских, экскурсовод дома-музея «Подпольная типография»: "Шура Костарева и Михаил Туркин - девушка и парень - под видом мужа и жены - на самом деле эти люди были революционерами. Днем они занимались своими обычными делами, а по ночам доставали станок из подпола".

В 1906 году ей было 16, а ему 19. Пара арендовала дом, который принадлежал пароходному машинисту Тиунову. Хозяин редко бывал в Перми, и уж, конечно, не мог предположить, что здесь будет кипеть тайная жизнь.

листовка

В музее хранится и листовка, отпечатанная в подпольной типографии. Содержание - призыв рабочих бороться с самодержавной властью. Такой документ в те годы мог привести своего хозяина за решетку, поэтому листовки прятали, к примеру, в столах с потайными полками.

Наталья Каменских, хранительница «Подпольной Типографии», ежедневно проводит экскурсии. Сегодня интерес к дому, как частице революционной истории, проявили студенты-филологи.

Евгения Искаева, студентка: "Они не были довольны своим социальным положением, хотели изменить жизнь к лучшему".

типография

Изменить жизнь удалось позже - в 1917-м. Новость о захвате власти большевиками в Перми была воспринята неоднозначно, рассказывает историк Павел Корчагин. Дума называла события в Петрограде переворотом.

Павел Корчагин, старший научный сотрудник отдела истории и археологии этнографии Пермского Федерального Исследовательского центра Уральского отделения РАН: "28 ноября именно в этом здании трамвайного депо состоялось объединительное собрание советов. Таким образом, большевики получили власть, полноту власти в городе, в думе".

станок печатный

Сейчас об революционной истории здания депо напоминает разве что дата на фасаде. В музее подпольной типографии сохранилось гораздо больше свидетельств того времени. Несмотря на то, что проработала незаконная организация меньше месяца. Туркина арестовали и сослали в Сибирь, а вот Шуре Костаревой наказания избежать удалось - бойкая революционерка устроила голодовку и отправилась под домашний арест. Оба погибли уже во время Второй мировой войны.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.11.2017 в 11:16 в рубрике - Вести Пермь

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