Минздрав начал проверку по скандальному видео
В социальных сетях появилось любительское видео. Как утверждает его автор, в больнице Березников врачи ругают и бьют пациента. Судя по всему, молодого человека привезли в учреждение с травмированной ногой. Правда, в состоянии алкогольного опьянения. Он просит у персонала передохнуть, а доктор, повышая голос, требует у него подписать какую-то бумагу. Через несколько минут человек вскрикивает от боли и жалуется, что женщина только что ударила его по ноге. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что по факту уже проводится служебная проверка.
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