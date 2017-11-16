Минздрав начал проверку по скандальному видео

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В социальных сетях появилось любительское видео. Как утверждает его автор, в больнице Березников врачи ругают и бьют пациента. Судя по всему, молодого человека привезли в учреждение с травмированной ногой. Правда, в состоянии алкогольного опьянения. Он просит у персонала передохнуть, а доктор, повышая голос, требует у него подписать какую-то бумагу. Через несколько минут человек вскрикивает от боли и жалуется, что женщина только что ударила его по ноге. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что по факту уже проводится служебная проверка. 

Метки: в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 16.11.2017 в 10:31 в рубрике - Вести Пермь

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