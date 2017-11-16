Глава Прикамья провел личный прием жителей

Сроки начала работы школы в Красновишерске и ФАПа в Гайнском районе назвали после личного приема жителей губернатором Пермского края. Рассказать о своих проблемах Максиму Решетникову они могли в региональной приёмной президента России. Так, педагог с 40-летним стажем Валентина Леонтьева задала вопрос о строительстве новой школы на 675 мест. Старое здание здесь пришло в негодность, в этом году взялись за возведение нового. К этому времени готов фундамент и стены, перенесены коммуникации. Стоимость контракта - более 275 млн рублей, ранее это была сумма в 315 млн. Однако по решению антимонопольной службы из неё исключили стоимость оборудования. На сегодняшней встрече заявлено, что в бюджете предусмотрены средства и на техническое оснащение. Саму школу планируют открыть в декабре 2018 года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Задача, чтобы строители чувствовали надзор. Когда они чувствуют надзор, они более ритмично всегда работают. Я дам поручение дополнительное стройнадзору усилить контроль. В принципе, по всем образовательным объектам мы жёсткий контроль ведём".

Другой вопрос касался затянувшегося открытия фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Сосновая Гайнского района. Здесь проживают 156 человек , они вынуждены посещать врачей в ветхом здании. Строительство нового ФАПа началось в сентябре прошлого года, в августе 2017-го выявили нарушения при возведении. По словам местного главы, который также присутствовал на встрече, сейчас нарушения устранены, должна начаться процедура лицензирования. Губернатор обещал лично проконтролировать, чтобы ФАП начал работать до конца года.

Светлана Мальцева: "Неоднократно обращались уже к главе района, на протяжении двух лет. Нужно уже было добраться до губернатора. Конечно, довольна. Вопрос быстро решился, здесь же на месте. Я думаю, к концу года ФАП будет введён в эксплуатацию".