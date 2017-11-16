Источником повышенной радиации в Перми стала разбитая колба с радием

Специалисты из Екатеринбурга на улице Тихой в Перми достали из-под земли разбитую колбу с белым порошком. Как оказалось, внутри был опаснейший радий. Период полураспада этого вредного вещества составляет 1600 лет. Именно он стал причиной превышения допустимого излучения в сто раз. Откуда в центре города взялся яд?

Грунт из ямы на улице Тихая вынимают очень аккуратно. Вместе с ним строительный мусор и битое стекло. Рабочие в специальных костюмах пакуют все это в бочку, после этого процедура повторяется снова. И так, пока радиационный фон не придет в норму.

Участок с повышенным радиационным фоном обнаружили в конце октября, информация поступила на телефон доверия МЧС. Выехавшие на место специалисты подтвердили - превышение нормы в сто раз или 50 микрозивертов.

Согласно планам города начала 20 века, которые сейчас хранятся в краевом архиве, несколько веков это место было пустырем, потому и называлась Тихой улицей. Потом появились гаражи.

Главный вопрос - откуда появилось это радиоактивное вещество. По одной из версий, колба с порошком могла принадлежать владельцу частного гаража, который находился на улице Тихая. Радий с периодом полураспада в 1600 лет могли просто выбросить.

Зараженный грунт с улицы Тихая отправится на специальный полигон в Свердловскую область. Там же его утилизируют. Само место после всех процедур дезактивации может быть использовано и дальше как пешеходная дорожка. Ведь жизни людей ничего не угрожает.