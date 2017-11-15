«Сад Осьминога» научит детей понимать оперу
На этой неделе Пермский театр оперы и балета представит первую мировую премьеру сезона - спектакль-концерт для детей «Сад Осьминога» на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов. Постановку готовят Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов. Это будет уже вторая их работа в Пермском театре оперы и балета: в 2014-м московские режиссеры поставили в фойе театра оперу-квест «Путешествие в Страну джамблей» Поспелова, которая стала обладателем премии «Золотая Маска». Каким будет новый спектакль, Мария и Вячеслав рассказали в интервью "Новостям культуры".
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